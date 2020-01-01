Токеномика Gradient (GRAY) Откройте для себя ключевую информацию о Gradient (GRAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gradient (GRAY) Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem. Официальный сайт: https://gradient.trade Купить GRAY сейчас!

Токеномика и анализ цен Gradient (GRAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gradient (GRAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,69M $ 21,69M $ 21,69M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,69M $ 21,69M $ 21,69M Исторический максимум: $ 2,69 $ 2,69 $ 2,69 Исторический минимум: $ 0,069845 $ 0,069845 $ 0,069845 Текущая цена: $ 2,17 $ 2,17 $ 2,17 Узнайте больше о цене Gradient (GRAY)

Токеномика Gradient (GRAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gradient (GRAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAY, изучите текущую цену GRAY!

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