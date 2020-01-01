Токеномика Gou (GOU) Откройте для себя ключевую информацию о Gou (GOU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gou (GOU) Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike. Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression. Официальный сайт: https://www.goubabyneiro.com Купить GOU сейчас!

Токеномика и анализ цен Gou (GOU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gou (GOU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 111,39K $ 111,39K $ 111,39K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 111,39K $ 111,39K $ 111,39K Исторический максимум: $ 0,02218358 $ 0,02218358 $ 0,02218358 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011139 $ 0,00011139 $ 0,00011139 Узнайте больше о цене Gou (GOU)

Токеномика Gou (GOU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gou (GOU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOU, изучите текущую цену GOU!

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