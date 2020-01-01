Токеномика Gou (GOU)

Токеномика Gou (GOU)

Откройте для себя ключевую информацию о Gou (GOU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gou (GOU)

Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike.

Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression.

Официальный сайт:
https://www.goubabyneiro.com

Токеномика и анализ цен Gou (GOU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gou (GOU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 111,39K
$ 111,39K$ 111,39K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 111,39K
$ 111,39K$ 111,39K
Исторический максимум:
$ 0,02218358
$ 0,02218358$ 0,02218358
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00011139
$ 0,00011139$ 0,00011139

Токеномика Gou (GOU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gou (GOU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOU, изучите текущую цену GOU!

Прогноз цены GOU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.