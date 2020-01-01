Токеномика Golff (GOF) Откройте для себя ключевую информацию о Golff (GOF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Golff (GOF) Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return Официальный сайт: https://www.golff.finance/ Купить GOF сейчас!

Токеномика и анализ цен Golff (GOF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Golff (GOF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,59K $ 28,59K $ 28,59K Общее предложение: $ 11,94M $ 11,94M $ 11,94M Оборотное предложение: $ 11,94M $ 11,94M $ 11,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,59K $ 28,59K $ 28,59K Исторический максимум: $ 14,15 $ 14,15 $ 14,15 Исторический минимум: $ 0,00070194 $ 0,00070194 $ 0,00070194 Текущая цена: $ 0,00239456 $ 0,00239456 $ 0,00239456 Узнайте больше о цене Golff (GOF)

Токеномика Golff (GOF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Golff (GOF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOF, изучите текущую цену GOF!

Прогноз цены GOF Хотите узнать, куда может двигаться GOF? Наша страница прогноза цены GOF объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GOF прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!