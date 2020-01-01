Токеномика Golff (GOF)

Токеномика Golff (GOF)

Откройте для себя ключевую информацию о Golff (GOF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Golff (GOF)

Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return

Официальный сайт:
https://www.golff.finance/

Токеномика и анализ цен Golff (GOF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Golff (GOF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,59K
$ 28,59K$ 28,59K
Общее предложение:
$ 11,94M
$ 11,94M$ 11,94M
Оборотное предложение:
$ 11,94M
$ 11,94M$ 11,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,59K
$ 28,59K$ 28,59K
Исторический максимум:
$ 14,15
$ 14,15$ 14,15
Исторический минимум:
$ 0,00070194
$ 0,00070194$ 0,00070194
Текущая цена:
$ 0,00239456
$ 0,00239456$ 0,00239456

Токеномика Golff (GOF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Golff (GOF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOF, изучите текущую цену GOF!

Прогноз цены GOF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.