Токеномика Golden Kappa (GKAPPA) Откройте для себя ключевую информацию о Golden Kappa (GKAPPA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Golden Kappa (GKAPPA) Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem. Официальный сайт: https://gkappa.org/ Купить GKAPPA сейчас!

Токеномика и анализ цен Golden Kappa (GKAPPA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Golden Kappa (GKAPPA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 175,58K $ 175,58K $ 175,58K Общее предложение: $ 777,70B $ 777,70B $ 777,70B Оборотное предложение: $ 777,70B $ 777,70B $ 777,70B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 175,58K $ 175,58K $ 175,58K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Golden Kappa (GKAPPA)

Токеномика Golden Kappa (GKAPPA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Golden Kappa (GKAPPA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GKAPPA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GKAPPA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GKAPPA, изучите текущую цену GKAPPA!

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