Токеномика Golden Ape (GAPE) Откройте для себя ключевую информацию о Golden Ape (GAPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Golden Ape (GAPE) GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto! Официальный сайт: https://golden-ape.com/ Купить GAPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Golden Ape (GAPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Golden Ape (GAPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,94K $ 10,94K $ 10,94K Общее предложение: $ 933,67M $ 933,67M $ 933,67M Оборотное предложение: $ 933,67M $ 933,67M $ 933,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,94K $ 10,94K $ 10,94K Исторический максимум: $ 0,00149718 $ 0,00149718 $ 0,00149718 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Golden Ape (GAPE)

Токеномика Golden Ape (GAPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Golden Ape (GAPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAPE, изучите текущую цену GAPE!

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