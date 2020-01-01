Токеномика Golden Age (GOLDEN) Откройте для себя ключевую информацию о Golden Age (GOLDEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Golden Age (GOLDEN) This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana. Официальный сайт: https://thegoldenage.info/ Купить GOLDEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Golden Age (GOLDEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Golden Age (GOLDEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,90K $ 31,90K $ 31,90K Общее предложение: $ 998,90M $ 998,90M $ 998,90M Оборотное предложение: $ 998,90M $ 998,90M $ 998,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,90K $ 31,90K $ 31,90K Исторический максимум: $ 0,0014933 $ 0,0014933 $ 0,0014933 Исторический минимум: $ 0,00002558 $ 0,00002558 $ 0,00002558 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Golden Age (GOLDEN)

Токеномика Golden Age (GOLDEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Golden Age (GOLDEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOLDEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOLDEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOLDEN, изучите текущую цену GOLDEN!

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