Токеномика Goldcoin (GLC)

Токеномика Goldcoin (GLC)

Откройте для себя ключевую информацию о Goldcoin (GLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Goldcoin (GLC)

Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value.

Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack.

You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.

Официальный сайт:
https://www.goldcoinproject.org/
Whitepaper:
https://github.com/goldcoin/wiki/wiki/GoldCoin-Whitepaper

Токеномика и анализ цен Goldcoin (GLC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goldcoin (GLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,17M
$ 9,17M$ 9,17M
Общее предложение:
$ 1,15B
$ 1,15B$ 1,15B
Оборотное предложение:
$ 1,15B
$ 1,15B$ 1,15B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,17M
$ 9,17M$ 9,17M
Исторический максимум:
$ 0,773829
$ 0,773829$ 0,773829
Исторический минимум:
$ 0,00034059
$ 0,00034059$ 0,00034059
Текущая цена:
$ 0,00800167
$ 0,00800167$ 0,00800167

Токеномика Goldcoin (GLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Goldcoin (GLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GLC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GLC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLC, изучите текущую цену GLC!

Прогноз цены GLC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.