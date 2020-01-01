Токеномика Goldcoin (GLC) Откройте для себя ключевую информацию о Goldcoin (GLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Goldcoin (GLC) Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android. Официальный сайт: https://www.goldcoinproject.org/ Whitepaper: https://github.com/goldcoin/wiki/wiki/GoldCoin-Whitepaper Купить GLC сейчас!

Токеномика и анализ цен Goldcoin (GLC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goldcoin (GLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,17M $ 9,17M $ 9,17M Общее предложение: $ 1,15B $ 1,15B $ 1,15B Оборотное предложение: $ 1,15B $ 1,15B $ 1,15B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,17M $ 9,17M $ 9,17M Исторический максимум: $ 0,773829 $ 0,773829 $ 0,773829 Исторический минимум: $ 0,00034059 $ 0,00034059 $ 0,00034059 Текущая цена: $ 0,00800167 $ 0,00800167 $ 0,00800167 Узнайте больше о цене Goldcoin (GLC)

Токеномика Goldcoin (GLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Goldcoin (GLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLC, изучите текущую цену GLC!

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