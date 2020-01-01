Токеномика GoGoPool (GGP) Откройте для себя ключевую информацию о GoGoPool (GGP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GoGoPool (GGP) GGP is an ERC20 utility token that is used for: Lowering the AVAX staking cost of a validator node

Staking to be matched with AVAX from the deposit pool

Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster Официальный сайт: https://gogopool.com Whitepaper: https://docs.gogopool.com/gogopool-litepaper Купить GGP сейчас!

Токеномика и анализ цен GoGoPool (GGP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoGoPool (GGP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,36M $ 14,36M $ 14,36M Общее предложение: $ 19,35M $ 19,35M $ 19,35M Оборотное предложение: $ 7,09M $ 7,09M $ 7,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,18M $ 39,18M $ 39,18M Исторический максимум: $ 19,66 $ 19,66 $ 19,66 Исторический минимум: $ 1,49 $ 1,49 $ 1,49 Текущая цена: $ 2,03 $ 2,03 $ 2,03 Узнайте больше о цене GoGoPool (GGP)

Токеномика GoGoPool (GGP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GoGoPool (GGP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GGP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GGP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GGP, изучите текущую цену GGP!

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