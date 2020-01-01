Токеномика Globiance Exchange (GBEX) Откройте для себя ключевую информацию о Globiance Exchange (GBEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Globiance Exchange (GBEX) Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers. Официальный сайт: https://globiance.com Купить GBEX сейчас!

Токеномика и анализ цен Globiance Exchange (GBEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Globiance Exchange (GBEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Общее предложение: $ 500,00T $ 500,00T $ 500,00T Оборотное предложение: $ 368,29T $ 368,29T $ 368,29T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Globiance Exchange (GBEX)

Токеномика Globiance Exchange (GBEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Globiance Exchange (GBEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GBEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GBEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GBEX, изучите текущую цену GBEX!

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