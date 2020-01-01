Токеномика Global Coin Research (GCR) Откройте для себя ключевую информацию о Global Coin Research (GCR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Global Coin Research (GCR) Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers Официальный сайт: https://globalcoinresearch.com/ Купить GCR сейчас!

Токеномика и анализ цен Global Coin Research (GCR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Global Coin Research (GCR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Исторический максимум: $ 13,24 $ 13,24 $ 13,24 Исторический минимум: $ 0,142344 $ 0,142344 $ 0,142344 Текущая цена: $ 0,142359 $ 0,142359 $ 0,142359 Узнайте больше о цене Global Coin Research (GCR)

Токеномика Global Coin Research (GCR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Global Coin Research (GCR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GCR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GCR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GCR, изучите текущую цену GCR!

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