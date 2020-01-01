Токеномика Global Coin Research (GCR)

Токеномика Global Coin Research (GCR)

Откройте для себя ключевую информацию о Global Coin Research (GCR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Global Coin Research (GCR)

Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members.

The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers

Официальный сайт:
https://globalcoinresearch.com/

Токеномика и анализ цен Global Coin Research (GCR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Global Coin Research (GCR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,42M
$ 1,42M$ 1,42M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,42M
$ 1,42M$ 1,42M
Исторический максимум:
$ 13,24
$ 13,24$ 13,24
Исторический минимум:
$ 0,142344
$ 0,142344$ 0,142344
Текущая цена:
$ 0,142359
$ 0,142359$ 0,142359

Токеномика Global Coin Research (GCR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Global Coin Research (GCR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GCR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GCR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GCR, изучите текущую цену GCR!

Прогноз цены GCR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.