Токеномика Glitch Protocol (GLCH) Откройте для себя ключевую информацию о Glitch Protocol (GLCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Glitch Protocol (GLCH) Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets. Официальный сайт: https://glitch.finance/ Купить GLCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Glitch Protocol (GLCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Glitch Protocol (GLCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 208,51K $ 208,51K $ 208,51K Общее предложение: $ 88,89M $ 88,89M $ 88,89M Оборотное предложение: $ 70,14M $ 70,14M $ 70,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 264,24K $ 264,24K $ 264,24K Исторический максимум: $ 2,99 $ 2,99 $ 2,99 Исторический минимум: $ 0,00252298 $ 0,00252298 $ 0,00252298 Текущая цена: $ 0,00297274 $ 0,00297274 $ 0,00297274 Узнайте больше о цене Glitch Protocol (GLCH)

Токеномика Glitch Protocol (GLCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Glitch Protocol (GLCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLCH, изучите текущую цену GLCH!

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