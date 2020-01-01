Токеномика Gleec Coin (GLEEC) Откройте для себя ключевую информацию о Gleec Coin (GLEEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gleec Coin (GLEEC) Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services. Официальный сайт: https://gleec.com Купить GLEEC сейчас!

Токеномика и анализ цен Gleec Coin (GLEEC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gleec Coin (GLEEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 186,76M $ 186,76M $ 186,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M Исторический максимум: $ 12,48 $ 12,48 $ 12,48 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00762047 $ 0,00762047 $ 0,00762047 Узнайте больше о цене Gleec Coin (GLEEC)

Токеномика Gleec Coin (GLEEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gleec Coin (GLEEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLEEC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLEEC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLEEC, изучите текущую цену GLEEC!

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