Токеномика Gleec Coin (GLEEC)

Токеномика Gleec Coin (GLEEC)

Откройте для себя ключевую информацию о Gleec Coin (GLEEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gleec Coin (GLEEC)

Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.

Официальный сайт:
https://gleec.com

Токеномика и анализ цен Gleec Coin (GLEEC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gleec Coin (GLEEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,42M
$ 1,42M$ 1,42M
Общее предложение:
$ 210,00M
$ 210,00M$ 210,00M
Оборотное предложение:
$ 186,76M
$ 186,76M$ 186,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,60M
$ 1,60M$ 1,60M
Исторический максимум:
$ 12,48
$ 12,48$ 12,48
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00762047
$ 0,00762047$ 0,00762047

Токеномика Gleec Coin (GLEEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gleec Coin (GLEEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GLEEC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GLEEC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLEEC, изучите текущую цену GLEEC!

Прогноз цены GLEEC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.