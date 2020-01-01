Токеномика GHO (GHO) Откройте для себя ключевую информацию о GHO (GHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GHO (GHO) Официальный сайт: https://gho.xyz/ Whitepaper: https://github.com/aave/gho-core/blob/main/techpaper/GHO_Technical_Paper.pdf Купить GHO сейчас!

Токеномика и анализ цен GHO (GHO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GHO (GHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 224,42M $ 224,42M $ 224,42M Общее предложение: $ 224,60M $ 224,60M $ 224,60M Оборотное предложение: $ 224,60M $ 224,60M $ 224,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 224,42M $ 224,42M $ 224,42M Исторический максимум: $ 1,03 $ 1,03 $ 1,03 Исторический минимум: $ 0,917065 $ 0,917065 $ 0,917065 Текущая цена: $ 0,999262 $ 0,999262 $ 0,999262 Узнайте больше о цене GHO (GHO)

Токеномика GHO (GHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GHO (GHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHO, изучите текущую цену GHO!

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