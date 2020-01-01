Токеномика GHO (GHO)

Токеномика GHO (GHO)

Откройте для себя ключевую информацию о GHO (GHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о GHO (GHO)

Официальный сайт:
https://gho.xyz/
Whitepaper:
https://github.com/aave/gho-core/blob/main/techpaper/GHO_Technical_Paper.pdf

Токеномика и анализ цен GHO (GHO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GHO (GHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 224,42M
$ 224,42M$ 224,42M
Общее предложение:
$ 224,60M
$ 224,60M$ 224,60M
Оборотное предложение:
$ 224,60M
$ 224,60M$ 224,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 224,42M
$ 224,42M$ 224,42M
Исторический максимум:
$ 1,03
$ 1,03$ 1,03
Исторический минимум:
$ 0,917065
$ 0,917065$ 0,917065
Текущая цена:
$ 0,999262
$ 0,999262$ 0,999262

Токеномика GHO (GHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GHO (GHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GHO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GHO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHO, изучите текущую цену GHO!

Прогноз цены GHO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.