Токеномика GG (GGTK) Откройте для себя ключевую информацию о GG (GGTK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен GG (GGTK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GG (GGTK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 463,40K $ 463,40K $ 463,40K Общее предложение: $ 46,80M $ 46,80M $ 46,80M Оборотное предложение: $ 35,80M $ 35,80M $ 35,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 605,78K $ 605,78K $ 605,78K Исторический максимум: $ 2,61 $ 2,61 $ 2,61 Исторический минимум: $ 0,00600306 $ 0,00600306 $ 0,00600306 Текущая цена: $ 0,01294411 $ 0,01294411 $ 0,01294411 Узнайте больше о цене GG (GGTK)

Токеномика GG (GGTK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GG (GGTK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GGTK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GGTK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GGTK, изучите текущую цену GGTK!

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