Токеномика GENZAI by Virtuals (GENZAI) Откройте для себя ключевую информацию о GENZAI by Virtuals (GENZAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GENZAI by Virtuals (GENZAI) GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space. Официальный сайт: https://genzai.wtf Whitepaper: https://docs.genzai.wtf/ Купить GENZAI сейчас!

Токеномика и анализ цен GENZAI by Virtuals (GENZAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GENZAI by Virtuals (GENZAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,08K $ 60,08K $ 60,08K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,76K $ 66,76K $ 66,76K Исторический максимум: $ 0,00112793 $ 0,00112793 $ 0,00112793 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GENZAI by Virtuals (GENZAI)

Токеномика GENZAI by Virtuals (GENZAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GENZAI by Virtuals (GENZAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GENZAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GENZAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GENZAI, изучите текущую цену GENZAI!

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