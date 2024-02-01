Токеномика GENIUS AI (GNUS)

Токеномика GENIUS AI (GNUS)

Откройте для себя ключевую информацию о GENIUS AI (GNUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GENIUS AI (GNUS)

GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network.

Официальный сайт:
https://gnus.ai
Whitepaper:
https://www.gnus.ai/wp-content/uploads/2024/02/GNUS.AI-Whitepaper-v1.1.pdf

Токеномика и анализ цен GENIUS AI (GNUS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GENIUS AI (GNUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 24,14M
$ 24,14M$ 24,14M
Общее предложение:
$ 15,19M
$ 15,19M$ 15,19M
Оборотное предложение:
$ 12,42M
$ 12,42M$ 12,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,53M
$ 29,53M$ 29,53M
Исторический максимум:
$ 45,26
$ 45,26$ 45,26
Исторический минимум:
$ 0,711502
$ 0,711502$ 0,711502
Текущая цена:
$ 1,94
$ 1,94$ 1,94

Токеномика GENIUS AI (GNUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GENIUS AI (GNUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GNUS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GNUS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNUS, изучите текущую цену GNUS!

Прогноз цены GNUS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.