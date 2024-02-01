Токеномика GENIUS AI (GNUS) Откройте для себя ключевую информацию о GENIUS AI (GNUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GENIUS AI (GNUS) GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network. Официальный сайт: https://gnus.ai Whitepaper: https://www.gnus.ai/wp-content/uploads/2024/02/GNUS.AI-Whitepaper-v1.1.pdf Купить GNUS сейчас!

Токеномика и анализ цен GENIUS AI (GNUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GENIUS AI (GNUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,14M $ 24,14M $ 24,14M Общее предложение: $ 15,19M $ 15,19M $ 15,19M Оборотное предложение: $ 12,42M $ 12,42M $ 12,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,53M $ 29,53M $ 29,53M Исторический максимум: $ 45,26 $ 45,26 $ 45,26 Исторический минимум: $ 0,711502 $ 0,711502 $ 0,711502 Текущая цена: $ 1,94 $ 1,94 $ 1,94 Узнайте больше о цене GENIUS AI (GNUS)

Токеномика GENIUS AI (GNUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GENIUS AI (GNUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GNUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GNUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNUS, изучите текущую цену GNUS!

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