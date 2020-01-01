Токеномика Generative Market eXplorer (AIGMX) Откройте для себя ключевую информацию о Generative Market eXplorer (AIGMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Generative Market eXplorer (AIGMX) Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges. Официальный сайт: https://aigmx.trade Whitepaper: https://docs.aigmx.trade Купить AIGMX сейчас!

Токеномика и анализ цен Generative Market eXplorer (AIGMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Generative Market eXplorer (AIGMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,87K $ 26,87K $ 26,87K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 970,00M $ 970,00M $ 970,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,70K $ 27,70K $ 27,70K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Generative Market eXplorer (AIGMX)

Токеномика Generative Market eXplorer (AIGMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Generative Market eXplorer (AIGMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIGMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIGMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIGMX, изучите текущую цену AIGMX!

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