Токеномика gemxbt (GEMXBT) Откройте для себя ключевую информацию о gemxbt (GEMXBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о gemxbt (GEMXBT) gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets’ potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt’s core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions. Официальный сайт: https://www.gemxbt.ai/ Купить GEMXBT сейчас!

Токеномика и анализ цен gemxbt (GEMXBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене gemxbt (GEMXBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 107,37K $ 107,37K $ 107,37K Общее предложение: $ 949,96M $ 949,96M $ 949,96M Оборотное предложение: $ 949,96M $ 949,96M $ 949,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 107,37K $ 107,37K $ 107,37K Исторический максимум: $ 0,01046887 $ 0,01046887 $ 0,01046887 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011264 $ 0,00011264 $ 0,00011264 Узнайте больше о цене gemxbt (GEMXBT)

Токеномика gemxbt (GEMXBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики gemxbt (GEMXBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GEMXBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GEMXBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEMXBT, изучите текущую цену GEMXBT!

Прогноз цены GEMXBT Хотите узнать, куда может двигаться GEMXBT? Наша страница прогноза цены GEMXBT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GEMXBT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!