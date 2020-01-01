Токеномика GEEQ (GEEQ) Откройте для себя ключевую информацию о GEEQ (GEEQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен GEEQ (GEEQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GEEQ (GEEQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,05M $ 2,05M $ 2,05M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 54,50M $ 54,50M $ 54,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,76M $ 3,76M $ 3,76M Исторический максимум: $ 4,88 $ 4,88 $ 4,88 Исторический минимум: $ 0,01944238 $ 0,01944238 $ 0,01944238 Текущая цена: $ 0,03763561 $ 0,03763561 $ 0,03763561 Узнайте больше о цене GEEQ (GEEQ)

Токеномика GEEQ (GEEQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GEEQ (GEEQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GEEQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GEEQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEEQ, изучите текущую цену GEEQ!

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