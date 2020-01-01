Токеномика GAY (GAY)

Токеномика GAY (GAY)

Откройте для себя ключевую информацию о GAY (GAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о GAY (GAY)

$GAY was created as a joke during a spaces. A community instantly formed. Dev sold and a movement was born. $GAY isn’t about if you are straight or gay. It's deeper. It's about bringing the word $gay back for everyone to say. The $GAY ticker quickly captured the hearts and minds of the crypto twitter, and the $GAY community rapidly evolved into a wide spread movement. The $GAY community is solely committed to revitalizing gay as a term of endearment and empowerment for all to enjoy.

Официальный сайт:
https://gaysolana.xyz/

Токеномика и анализ цен GAY (GAY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAY (GAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,35K
$ 23,35K$ 23,35K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 23,35K
$ 23,35K$ 23,35K
Исторический максимум:
$ 0,00293919
$ 0,00293919$ 0,00293919
Исторический минимум:
$ 0,00002149
$ 0,00002149$ 0,00002149
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика GAY (GAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GAY (GAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GAY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GAY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAY, изучите текущую цену GAY!

Прогноз цены GAY

Хотите узнать, куда может двигаться GAY? Наша страница прогноза цены GAY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.