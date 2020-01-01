Токеномика GAY (GAY) Откройте для себя ключевую информацию о GAY (GAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GAY (GAY) $GAY was created as a joke during a spaces. A community instantly formed. Dev sold and a movement was born. $GAY isn’t about if you are straight or gay. It's deeper. It's about bringing the word $gay back for everyone to say. The $GAY ticker quickly captured the hearts and minds of the crypto twitter, and the $GAY community rapidly evolved into a wide spread movement. The $GAY community is solely committed to revitalizing gay as a term of endearment and empowerment for all to enjoy. Официальный сайт: https://gaysolana.xyz/ Купить GAY сейчас!

Токеномика и анализ цен GAY (GAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAY (GAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,35K $ 23,35K $ 23,35K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,35K $ 23,35K $ 23,35K Исторический максимум: $ 0,00293919 $ 0,00293919 $ 0,00293919 Исторический минимум: $ 0,00002149 $ 0,00002149 $ 0,00002149 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GAY (GAY)

Токеномика GAY (GAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GAY (GAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAY, изучите текущую цену GAY!

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