Токеномика GAY (GAY)
Информация о GAY (GAY)
$GAY was created as a joke during a spaces. A community instantly formed. Dev sold and a movement was born. $GAY isn’t about if you are straight or gay. It's deeper. It's about bringing the word $gay back for everyone to say. The $GAY ticker quickly captured the hearts and minds of the crypto twitter, and the $GAY community rapidly evolved into a wide spread movement. The $GAY community is solely committed to revitalizing gay as a term of endearment and empowerment for all to enjoy.
Токеномика и анализ цен GAY (GAY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAY (GAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика GAY (GAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики GAY (GAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GAY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GAY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAY, изучите текущую цену GAY!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.