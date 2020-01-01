Токеномика Garlicoin (GRLC)

Токеномика Garlicoin (GRLC)

Откройте для себя ключевую информацию о Garlicoin (GRLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Garlicoin (GRLC)

Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community.

Официальный сайт:
https://garlicoin.io/

Токеномика и анализ цен Garlicoin (GRLC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Garlicoin (GRLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 224,99K
$ 224,99K$ 224,99K
Общее предложение:
$ 69,00M
$ 69,00M$ 69,00M
Оборотное предложение:
$ 68,77M
$ 68,77M$ 68,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 225,75K
$ 225,75K$ 225,75K
Исторический максимум:
$ 0,583403
$ 0,583403$ 0,583403
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00327169
$ 0,00327169$ 0,00327169

Токеномика Garlicoin (GRLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Garlicoin (GRLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GRLC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GRLC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRLC, изучите текущую цену GRLC!

Прогноз цены GRLC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.