Токеномика Garlicoin (GRLC) Откройте для себя ключевую информацию о Garlicoin (GRLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Garlicoin (GRLC) Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community. Официальный сайт: https://garlicoin.io/ Купить GRLC сейчас!

Токеномика и анализ цен Garlicoin (GRLC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Garlicoin (GRLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 224,99K $ 224,99K $ 224,99K Общее предложение: $ 69,00M $ 69,00M $ 69,00M Оборотное предложение: $ 68,77M $ 68,77M $ 68,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 225,75K $ 225,75K $ 225,75K Исторический максимум: $ 0,583403 $ 0,583403 $ 0,583403 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00327169 $ 0,00327169 $ 0,00327169 Узнайте больше о цене Garlicoin (GRLC)

Токеномика Garlicoin (GRLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Garlicoin (GRLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRLC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRLC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRLC, изучите текущую цену GRLC!

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