Токеномика Gameswap (GSWAP) Откройте для себя ключевую информацию о Gameswap (GSWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gameswap (GSWAP) GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token. Официальный сайт: https://www.gameswap.org/ Купить GSWAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Gameswap (GSWAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gameswap (GSWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 558,42K $ 558,42K $ 558,42K Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 8,76M $ 8,76M $ 8,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Исторический максимум: $ 8,44 $ 8,44 $ 8,44 Исторический минимум: $ 0,04659647 $ 0,04659647 $ 0,04659647 Текущая цена: $ 0,063823 $ 0,063823 $ 0,063823 Узнайте больше о цене Gameswap (GSWAP)

Токеномика Gameswap (GSWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gameswap (GSWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GSWAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GSWAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GSWAP, изучите текущую цену GSWAP!

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