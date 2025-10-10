Токеномика Gala Music (MUSIC) Откройте для себя ключевую информацию о Gala Music (MUSIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Gala Music (MUSIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gala Music (MUSIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,04M Общее предложение: $ 157,74M Оборотное предложение: $ 157,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,04M Исторический максимум: $ 0,303994 Исторический минимум: $ 0,01100774 Текущая цена: $ 0,01294806

Информация о Gala Music (MUSIC) Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access. Официальный сайт: https://music.gala.com/ Whitepaper: https://music.gala.com/Gala_Music_Whitepaper.pdf

Токеномика Gala Music (MUSIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gala Music (MUSIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUSIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUSIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

