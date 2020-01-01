Токеномика Gakster (GAK) Откройте для себя ключевую информацию о Gakster (GAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gakster (GAK) This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko Официальный сайт: https://gakstergram.com/ Whitepaper: https://memedepot.com/d/gak-attack Купить GAK сейчас!

Токеномика и анализ цен Gakster (GAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gakster (GAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 246,51K $ 246,51K $ 246,51K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 246,51K $ 246,51K $ 246,51K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00024639 $ 0,00024639 $ 0,00024639 Узнайте больше о цене Gakster (GAK)

Токеномика Gakster (GAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gakster (GAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAK, изучите текущую цену GAK!

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