Токеномика Fullsend Community Coin (FULLSEND)

Токеномика Fullsend Community Coin (FULLSEND)

Откройте для себя ключевую информацию о Fullsend Community Coin (FULLSEND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Fullsend Community Coin (FULLSEND)

Официальный сайт:
https://pump.fun/coin/AshG5mHt4y4etsjhKFb2wA2rq1XZxKks1EPzcuXwpump

Токеномика и анализ цен Fullsend Community Coin (FULLSEND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fullsend Community Coin (FULLSEND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 673,78K
$ 673,78K$ 673,78K
Общее предложение:
$ 999,47M
$ 999,47M$ 999,47M
Оборотное предложение:
$ 399,47M
$ 399,47M$ 399,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,69M
$ 1,69M$ 1,69M
Исторический максимум:
$ 0,086758
$ 0,086758$ 0,086758
Исторический минимум:
$ 0,00147919
$ 0,00147919$ 0,00147919
Текущая цена:
$ 0,00168669
$ 0,00168669$ 0,00168669

Токеномика Fullsend Community Coin (FULLSEND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fullsend Community Coin (FULLSEND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FULLSEND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FULLSEND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FULLSEND, изучите текущую цену FULLSEND!

Прогноз цены FULLSEND

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.