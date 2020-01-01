Токеномика Fullsend Community Coin (FULLSEND) Откройте для себя ключевую информацию о Fullsend Community Coin (FULLSEND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Fullsend Community Coin (FULLSEND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fullsend Community Coin (FULLSEND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 673,78K $ 673,78K $ 673,78K Общее предложение: $ 999,47M $ 999,47M $ 999,47M Оборотное предложение: $ 399,47M $ 399,47M $ 399,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Исторический максимум: $ 0,086758 $ 0,086758 $ 0,086758 Исторический минимум: $ 0,00147919 $ 0,00147919 $ 0,00147919 Текущая цена: $ 0,00168669 $ 0,00168669 $ 0,00168669 Узнайте больше о цене Fullsend Community Coin (FULLSEND)

Токеномика Fullsend Community Coin (FULLSEND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fullsend Community Coin (FULLSEND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FULLSEND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FULLSEND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FULLSEND, изучите текущую цену FULLSEND!

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