Токеномика Fuku (FUKU) Откройте для себя ключевую информацию о Fuku (FUKU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fuku (FUKU) The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude. Официальный сайт: https://fukuonsol.com/ Купить FUKU сейчас!

Токеномика и анализ цен Fuku (FUKU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fuku (FUKU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 312,57K $ 312,57K $ 312,57K Общее предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Оборотное предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 312,57K $ 312,57K $ 312,57K Исторический максимум: $ 0,01618493 $ 0,01618493 $ 0,01618493 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00031258 $ 0,00031258 $ 0,00031258 Узнайте больше о цене Fuku (FUKU)

Токеномика Fuku (FUKU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fuku (FUKU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUKU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUKU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUKU, изучите текущую цену FUKU!

Прогноз цены FUKU Хотите узнать, куда может двигаться FUKU? Наша страница прогноза цены FUKU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FUKU прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!