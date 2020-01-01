Токеномика Fuku (FUKU)

Токеномика Fuku (FUKU)

Откройте для себя ключевую информацию о Fuku (FUKU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Fuku (FUKU)

The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude.

Официальный сайт:
https://fukuonsol.com/

Токеномика и анализ цен Fuku (FUKU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fuku (FUKU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 312,57K
$ 312,57K$ 312,57K
Общее предложение:
$ 999,95M
$ 999,95M$ 999,95M
Оборотное предложение:
$ 999,95M
$ 999,95M$ 999,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 312,57K
$ 312,57K$ 312,57K
Исторический максимум:
$ 0,01618493
$ 0,01618493$ 0,01618493
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00031258
$ 0,00031258$ 0,00031258

Токеномика Fuku (FUKU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fuku (FUKU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FUKU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FUKU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUKU, изучите текущую цену FUKU!

Прогноз цены FUKU

Хотите узнать, куда может двигаться FUKU? Наша страница прогноза цены FUKU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.