Токеномика FROK (FROK) Откройте для себя ключевую информацию о FROK (FROK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FROK (FROK) The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics. Официальный сайт: https://frok.com/ Купить FROK сейчас!

Токеномика и анализ цен FROK (FROK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FROK (FROK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,45M $ 8,45M $ 8,45M Общее предложение: $ 420,69M $ 420,69M $ 420,69M Оборотное предложение: $ 200,92M $ 200,92M $ 200,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,69M $ 17,69M $ 17,69M Исторический максимум: $ 0,250266 $ 0,250266 $ 0,250266 Исторический минимум: $ 0,01712246 $ 0,01712246 $ 0,01712246 Текущая цена: $ 0,04204599 $ 0,04204599 $ 0,04204599 Узнайте больше о цене FROK (FROK)

Токеномика FROK (FROK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FROK (FROK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FROK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FROK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROK, изучите текущую цену FROK!

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