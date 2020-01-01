Токеномика FROK (FROK)

Токеномика FROK (FROK)

Откройте для себя ключевую информацию о FROK (FROK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FROK (FROK)

The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.

Официальный сайт:
https://frok.com/

Токеномика и анализ цен FROK (FROK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FROK (FROK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,45M
$ 8,45M$ 8,45M
Общее предложение:
$ 420,69M
$ 420,69M$ 420,69M
Оборотное предложение:
$ 200,92M
$ 200,92M$ 200,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,69M
$ 17,69M$ 17,69M
Исторический максимум:
$ 0,250266
$ 0,250266$ 0,250266
Исторический минимум:
$ 0,01712246
$ 0,01712246$ 0,01712246
Текущая цена:
$ 0,04204599
$ 0,04204599$ 0,04204599

Токеномика FROK (FROK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FROK (FROK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FROK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FROK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROK, изучите текущую цену FROK!

Прогноз цены FROK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.