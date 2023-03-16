Токеномика FROG CEO (FROG CEO) Откройте для себя ключевую информацию о FROG CEO (FROG CEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FROG CEO (FROG CEO) What is the project about? Frog Ceo ($FROGCEO) was born as a completely producer and community-oriented token of the ecosystem. Frog Ceo token will always be valuable because all projects in the ecosystem will be processed through Frog Ceo. Remember! The Frog Ecosystem has a lot of project ideas, and the more all these projects are completed, the more interest in FROG CEO will increase. What makes your project unique? By completing the products belonging to the ecosystem. To make it useful for blockchain. History of your project. March 16, 2023 What’s next for your project? We want to make a CEX stock market listing and adapt our products to real life. What can your token be used for? Официальный сайт: https://frogtoken.net/ Whitepaper: https://frogtoken.net/wp.pdf Купить FROG CEO сейчас!

Токеномика и анализ цен FROG CEO (FROG CEO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FROG CEO (FROG CEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 94,78K $ 94,78K $ 94,78K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000000000947777 $ 0,000000000000947777 $ 0,000000000000947777 Узнайте больше о цене FROG CEO (FROG CEO)

Токеномика FROG CEO (FROG CEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FROG CEO (FROG CEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FROG CEO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FROG CEO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROG CEO, изучите текущую цену FROG CEO!

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