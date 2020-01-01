Токеномика Frodo the Virtual Samurai (FROG) Откройте для себя ключевую информацию о Frodo the Virtual Samurai (FROG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Frodo the Virtual Samurai (FROG) First Frog on BNB, AI means Animal inteligence 40% airdropped to Binance Megadrop wallets

40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.

20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms. Официальный сайт: https://frogonbnb.com/ Купить FROG сейчас!

Токеномика и анализ цен Frodo the Virtual Samurai (FROG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Frodo the Virtual Samurai (FROG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,97M $ 3,97M $ 3,97M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,97M $ 3,97M $ 3,97M Исторический максимум: $ 0,00852264 $ 0,00852264 $ 0,00852264 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00076511 $ 0,00076511 $ 0,00076511 Узнайте больше о цене Frodo the Virtual Samurai (FROG)

Токеномика Frodo the Virtual Samurai (FROG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Frodo the Virtual Samurai (FROG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FROG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FROG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROG, изучите текущую цену FROG!

Прогноз цены FROG Хотите узнать, куда может двигаться FROG? Наша страница прогноза цены FROG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FROG прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!