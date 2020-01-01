Токеномика Frodo the Virtual Samurai (FROG)

Токеномика Frodo the Virtual Samurai (FROG)

Откройте для себя ключевую информацию о Frodo the Virtual Samurai (FROG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Frodo the Virtual Samurai (FROG)

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He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.

Официальный сайт:
https://frogonbnb.com/

Токеномика и анализ цен Frodo the Virtual Samurai (FROG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Frodo the Virtual Samurai (FROG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,97M
$ 3,97M$ 3,97M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,97M
$ 3,97M$ 3,97M
Исторический максимум:
$ 0,00852264
$ 0,00852264$ 0,00852264
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00076511
$ 0,00076511$ 0,00076511

Токеномика Frodo the Virtual Samurai (FROG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Frodo the Virtual Samurai (FROG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FROG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FROG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROG, изучите текущую цену FROG!

Прогноз цены FROG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.