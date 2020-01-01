Токеномика Frencoin (FREN) Откройте для себя ключевую информацию о Frencoin (FREN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Frencoin (FREN) Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE. Официальный сайт: https://amihan.gg/ Whitepaper: https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155 Купить FREN сейчас!

Токеномика и анализ цен Frencoin (FREN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Frencoin (FREN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 378,63K $ 378,63K $ 378,63K Общее предложение: $ 88,89M $ 88,89M $ 88,89M Оборотное предложение: $ 32,18M $ 32,18M $ 32,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Исторический максимум: $ 0,01674108 $ 0,01674108 $ 0,01674108 Исторический минимум: $ 0,00869196 $ 0,00869196 $ 0,00869196 Текущая цена: $ 0,01173568 $ 0,01173568 $ 0,01173568 Узнайте больше о цене Frencoin (FREN)

Токеномика Frencoin (FREN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Frencoin (FREN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FREN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FREN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREN, изучите текущую цену FREN!

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