Токеномика Fren Pet (FP) Откройте для себя ключевую информацию о Fren Pet (FP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fren Pet (FP) FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade. Официальный сайт: https://frenpet.xyz/ Купить FP сейчас!

Токеномика и анализ цен Fren Pet (FP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fren Pet (FP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Общее предложение: $ 7,32M $ 7,32M $ 7,32M Оборотное предложение: $ 7,32M $ 7,32M $ 7,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Исторический максимум: $ 16,52 $ 16,52 $ 16,52 Исторический минимум: $ 0,153207 $ 0,153207 $ 0,153207 Текущая цена: $ 0,335708 $ 0,335708 $ 0,335708 Узнайте больше о цене Fren Pet (FP)

Токеномика Fren Pet (FP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fren Pet (FP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FP, изучите текущую цену FP!

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