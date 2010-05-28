Токеномика Forever Alone (ALONE) Откройте для себя ключевую информацию о Forever Alone (ALONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Forever Alone (ALONE) Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/5cQtbxhPTVQJVKKiQazpmQpSZzEJaZ86F55sFpYvpump Купить ALONE сейчас!

Токеномика и анализ цен Forever Alone (ALONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Forever Alone (ALONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K Общее предложение: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Оборотное предложение: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K Исторический максимум: $ 0.00207579 $ 0.00207579 $ 0.00207579 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Forever Alone (ALONE)

Токеномика Forever Alone (ALONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Forever Alone (ALONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALONE, изучите текущую цену ALONE!

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