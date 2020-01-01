Токеномика Fold (FLD)

Токеномика Fold (FLD)

Откройте для себя ключевую информацию о Fold (FLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fold (FLD)

$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.

Официальный сайт:
https://www.ninety1.io/
Whitepaper:
https://www.docdroid.net/4j8fezR/ninety1-wpfinal22feb2023-pdf

Токеномика и анализ цен Fold (FLD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fold (FLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,17M
$ 1,17M$ 1,17M
Общее предложение:
$ 2,65B
$ 2,65B$ 2,65B
Оборотное предложение:
$ 1,17B
$ 1,17B$ 1,17B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,64M
$ 2,64M$ 2,64M
Исторический максимум:
$ 0,00856556
$ 0,00856556$ 0,00856556
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00099615
$ 0,00099615$ 0,00099615

Токеномика Fold (FLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fold (FLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLD, изучите текущую цену FLD!

Прогноз цены FLD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.