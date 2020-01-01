Токеномика Fold (FLD) Откройте для себя ключевую информацию о Fold (FLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fold (FLD) $FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks. Официальный сайт: https://www.ninety1.io/ Whitepaper: https://www.docdroid.net/4j8fezR/ninety1-wpfinal22feb2023-pdf Купить FLD сейчас!

Токеномика и анализ цен Fold (FLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fold (FLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Общее предложение: $ 2,65B $ 2,65B $ 2,65B Оборотное предложение: $ 1,17B $ 1,17B $ 1,17B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Исторический максимум: $ 0,00856556 $ 0,00856556 $ 0,00856556 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00099615 $ 0,00099615 $ 0,00099615 Узнайте больше о цене Fold (FLD)

Токеномика Fold (FLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fold (FLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLD, изучите текущую цену FLD!

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