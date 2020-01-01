Токеномика Flute (FLUT) Откройте для себя ключевую информацию о Flute (FLUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flute (FLUT) FLUTE is a new ERC-20 token that aims to revolutionize the music industry by providing a decentralized platform for musicians and music lovers. Problem Statement The music industry has always been plagued by issues such as copyright infringement, lack of transparency in royalty distribution, and centralized control by large corporations. Musicians and artists often struggle to earn a fair income from their work, while music lovers are faced with limited options and high costs for accessing and enjoying their favorite tunes. Solution FLUTE token aims to solve these problems by creating a decentralized music ecosystem where artists and musicians can share their work and receive fair compensation, while music lovers can enjoy high-quality content at a lower cost. Официальный сайт: https://www.flut.cloud Whitepaper: https://medium.com/@team_83271/manifesto-9de8fa7439d0 Купить FLUT сейчас!

Токеномика и анализ цен Flute (FLUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flute (FLUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 985,08K $ 985,08K $ 985,08K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 7,69B $ 7,69B $ 7,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M Исторический максимум: $ 0,00099088 $ 0,00099088 $ 0,00099088 Исторический минимум: $ 0,00012666 $ 0,00012666 $ 0,00012666 Текущая цена: $ 0,00012807 $ 0,00012807 $ 0,00012807 Узнайте больше о цене Flute (FLUT)

Токеномика Flute (FLUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flute (FLUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLUT, изучите текущую цену FLUT!

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