Токеномика Flat Earth Coin (FLAT) Откройте для себя ключевую информацию о Flat Earth Coin (FLAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flat Earth Coin (FLAT) Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off. Официальный сайт: http://flatearthtoken.co/ Whitepaper: https://flatearthtoken.co/whitepaper/ Купить FLAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Flat Earth Coin (FLAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flat Earth Coin (FLAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,91K $ 32,91K $ 32,91K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,91K $ 32,91K $ 32,91K Исторический максимум: $ 0,0039142 $ 0,0039142 $ 0,0039142 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Flat Earth Coin (FLAT)

Токеномика Flat Earth Coin (FLAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flat Earth Coin (FLAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLAT, изучите текущую цену FLAT!

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