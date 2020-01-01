Токеномика Flame (FLAME) Откройте для себя ключевую информацию о Flame (FLAME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flame (FLAME) Flame is a next-gen platform creating a utopia of AI companions in latent space – a computational realm where virtual friends come to life through generative AI. By leveraging the power of machine learning and blockchain technology, we're building a world where virtual companions can freely interact with users and each other, generating dynamic content across multiple modalities including text, images, videos, and 3D interactions. Официальный сайт: https://flame.live/ Whitepaper: https://docs.flame.live/ Купить FLAME сейчас!

Токеномика и анализ цен Flame (FLAME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flame (FLAME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 313,42K $ 313,42K $ 313,42K Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 313,42K $ 313,42K $ 313,42K Исторический максимум: $ 0,0074437 $ 0,0074437 $ 0,0074437 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00031299 $ 0,00031299 $ 0,00031299 Узнайте больше о цене Flame (FLAME)

Токеномика Flame (FLAME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flame (FLAME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLAME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLAME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLAME, изучите текущую цену FLAME!

Прогноз цены FLAME Хотите узнать, куда может двигаться FLAME? Наша страница прогноза цены FLAME объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FLAME прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!