Токеномика Flame (FLAME)

Токеномика Flame (FLAME)

Откройте для себя ключевую информацию о Flame (FLAME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Flame (FLAME)

Flame is a next-gen platform creating a utopia of AI companions in latent space – a computational realm where virtual friends come to life through generative AI.

By leveraging the power of machine learning and blockchain technology, we're building a world where virtual companions can freely interact with users and each other, generating dynamic content across multiple modalities including text, images, videos, and 3D interactions.

Официальный сайт:
https://flame.live/
Whitepaper:
https://docs.flame.live/

Токеномика и анализ цен Flame (FLAME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flame (FLAME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 313,42K
$ 313,42K$ 313,42K
Общее предложение:
$ 999,93M
$ 999,93M$ 999,93M
Оборотное предложение:
$ 999,93M
$ 999,93M$ 999,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 313,42K
$ 313,42K$ 313,42K
Исторический максимум:
$ 0,0074437
$ 0,0074437$ 0,0074437
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00031299
$ 0,00031299$ 0,00031299

Токеномика Flame (FLAME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Flame (FLAME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLAME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLAME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLAME, изучите текущую цену FLAME!

Прогноз цены FLAME

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.