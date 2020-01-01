Токеномика Fire (FIRE)

Токеномика Fire (FIRE)

Откройте для себя ключевую информацию о Fire (FIRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fire (FIRE)

Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends!

Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.

Официальный сайт:
https://stokefire.xyz
Whitepaper:
https://stokefire.xyz/docs/fire

Токеномика и анализ цен Fire (FIRE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fire (FIRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 272,42K
$ 272,42K$ 272,42K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 9,44M
$ 9,44M$ 9,44M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 288,56K
$ 288,56K$ 288,56K
Исторический максимум:
$ 0,857278
$ 0,857278$ 0,857278
Исторический минимум:
$ 0,02041693
$ 0,02041693$ 0,02041693
Текущая цена:
$ 0,02885604
$ 0,02885604$ 0,02885604

Токеномика Fire (FIRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fire (FIRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FIRE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FIRE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIRE, изучите текущую цену FIRE!

Прогноз цены FIRE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.