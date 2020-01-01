Токеномика Fire (FIRE) Откройте для себя ключевую информацию о Fire (FIRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fire (FIRE) Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans. Официальный сайт: https://stokefire.xyz Whitepaper: https://stokefire.xyz/docs/fire Купить FIRE сейчас!

Токеномика и анализ цен Fire (FIRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fire (FIRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 272,42K $ 272,42K $ 272,42K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 9,44M $ 9,44M $ 9,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 288,56K $ 288,56K $ 288,56K Исторический максимум: $ 0,857278 $ 0,857278 $ 0,857278 Исторический минимум: $ 0,02041693 $ 0,02041693 $ 0,02041693 Текущая цена: $ 0,02885604 $ 0,02885604 $ 0,02885604 Узнайте больше о цене Fire (FIRE)

Токеномика Fire (FIRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fire (FIRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIRE, изучите текущую цену FIRE!

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