Токеномика FINS (FINS)

Токеномика FINS (FINS)

Откройте для себя ключевую информацию о FINS (FINS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о FINS (FINS)

$FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions.

Официальный сайт:
https://shark.hashinals.com
Whitepaper:
https://market.kabila.app/en/mint/468/gfin?state=SOLD_OUT

Токеномика и анализ цен FINS (FINS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FINS (FINS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,78K
$ 49,78K$ 49,78K
Общее предложение:
$ 979,60M
$ 979,60M$ 979,60M
Оборотное предложение:
$ 844,60M
$ 844,60M$ 844,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 57,73K
$ 57,73K$ 57,73K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика FINS (FINS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FINS (FINS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FINS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FINS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FINS, изучите текущую цену FINS!

Прогноз цены FINS

Хотите узнать, куда может двигаться FINS? Наша страница прогноза цены FINS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.