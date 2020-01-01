Токеномика FINS (FINS) Откройте для себя ключевую информацию о FINS (FINS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FINS (FINS) $FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions. Официальный сайт: https://shark.hashinals.com Whitepaper: https://market.kabila.app/en/mint/468/gfin?state=SOLD_OUT Купить FINS сейчас!

Токеномика и анализ цен FINS (FINS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FINS (FINS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,78K $ 49,78K $ 49,78K Общее предложение: $ 979,60M $ 979,60M $ 979,60M Оборотное предложение: $ 844,60M $ 844,60M $ 844,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,73K $ 57,73K $ 57,73K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FINS (FINS)

Токеномика FINS (FINS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FINS (FINS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FINS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FINS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FINS, изучите текущую цену FINS!

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