Токеномика Finance Vote (FVT) Откройте для себя ключевую информацию о Finance Vote (FVT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Finance Vote (FVT) Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions. Официальный сайт: https://finance.vote Купить FVT сейчас!

Токеномика и анализ цен Finance Vote (FVT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Finance Vote (FVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,60K $ 63,60K $ 63,60K Общее предложение: $ 990,39M $ 990,39M $ 990,39M Оборотное предложение: $ 204,71M $ 204,71M $ 204,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 307,69K $ 307,69K $ 307,69K Исторический максимум: $ 0,093714 $ 0,093714 $ 0,093714 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00031068 $ 0,00031068 $ 0,00031068 Узнайте больше о цене Finance Vote (FVT)

Токеномика Finance Vote (FVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Finance Vote (FVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FVT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FVT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FVT, изучите текущую цену FVT!

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