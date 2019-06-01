Токеномика Ferrum Network (FRM) Откройте для себя ключевую информацию о Ferrum Network (FRM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ferrum Network (FRM) Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together. Официальный сайт: https://ferrum.network Whitepaper: https://ferrum.network/wp-content/uploads/2019/06/Ferrum-Network-Whitepaper.pdf Купить FRM сейчас!

Токеномика и анализ цен Ferrum Network (FRM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ferrum Network (FRM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,14K $ 67,14K $ 67,14K Общее предложение: $ 597,09M $ 597,09M $ 597,09M Оборотное предложение: $ 287,01M $ 287,01M $ 287,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 139,68K $ 139,68K $ 139,68K Исторический максимум: $ 0,969562 $ 0,969562 $ 0,969562 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00023393 $ 0,00023393 $ 0,00023393 Узнайте больше о цене Ferrum Network (FRM)

Токеномика Ferrum Network (FRM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ferrum Network (FRM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRM, изучите текущую цену FRM!

Прогноз цены FRM Хотите узнать, куда может двигаться FRM? Наша страница прогноза цены FRM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FRM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!