Токеномика Feisty Doge NFT (NFD) Откройте для себя ключевую информацию о Feisty Doge NFT (NFD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Feisty Doge NFT (NFD) Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art Официальный сайт: https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346 Купить NFD сейчас!

Токеномика и анализ цен Feisty Doge NFT (NFD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Feisty Doge NFT (NFD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,22M $ 6,22M $ 6,22M Общее предложение: $ 100,01B $ 100,01B $ 100,01B Оборотное предложение: $ 56,04B $ 56,04B $ 56,04B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,11M $ 11,11M $ 11,11M Исторический максимум: $ 0,00103774 $ 0,00103774 $ 0,00103774 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0,00011105 $ 0,00011105 $ 0,00011105 Узнайте больше о цене Feisty Doge NFT (NFD)

Токеномика Feisty Doge NFT (NFD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Feisty Doge NFT (NFD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFD, изучите текущую цену NFD!

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