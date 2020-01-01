Токеномика FATCAT ($FATCAT) Откройте для себя ключевую информацию о FATCAT ($FATCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FATCAT ($FATCAT) Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money Официальный сайт: https://fatcat.social/ Купить $FATCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен FATCAT ($FATCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FATCAT ($FATCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Общее предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Оборотное предложение: $ 910,77M $ 910,77M $ 910,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,37M $ 2,37M $ 2,37M Исторический максимум: $ 0,00647153 $ 0,00647153 $ 0,00647153 Исторический минимум: $ 0,00069211 $ 0,00069211 $ 0,00069211 Текущая цена: $ 0,00235933 $ 0,00235933 $ 0,00235933 Узнайте больше о цене FATCAT ($FATCAT)

Токеномика FATCAT ($FATCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FATCAT ($FATCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $FATCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $FATCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $FATCAT, изучите текущую цену $FATCAT!

Прогноз цены $FATCAT Хотите узнать, куда может двигаться $FATCAT? Наша страница прогноза цены $FATCAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $FATCAT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!