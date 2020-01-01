Токеномика FAT CAT (FATCAT) Откройте для себя ключевую информацию о FAT CAT (FATCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FAT CAT (FATCAT) We designed something very special at FatCat, the ultimate HODL token, when you hold FatCat you get more FatCat every time anyone trades! The burn wallet gets FatCat as well, so your stack of FatCat is growing while the total supply shrinks! And not just that, our treasury mechanism ensures that there will always be a trading volume! Lowering trading volumes is usually the main issue with reflection tokens that causes them to die out when people stop trading, FatCat can't die out! Официальный сайт: https://fatcat.army Whitepaper: https://fatcat.army/white-paper-fatcat/ Купить FATCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен FAT CAT (FATCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FAT CAT (FATCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 850,00B $ 850,00B $ 850,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 338,07K $ 338,07K $ 338,07K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000397906 $ 0,000000397906 $ 0,000000397906 Узнайте больше о цене FAT CAT (FATCAT)

Токеномика FAT CAT (FATCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FAT CAT (FATCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FATCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FATCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FATCAT, изучите текущую цену FATCAT!

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