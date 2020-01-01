Токеномика FARTGIRL (FARTGIRL)

Токеномика FARTGIRL (FARTGIRL)

Откройте для себя ключевую информацию о FARTGIRL (FARTGIRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FARTGIRL (FARTGIRL)

FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit.

Официальный сайт:
https://fartgirlcto.com/

Токеномика и анализ цен FARTGIRL (FARTGIRL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FARTGIRL (FARTGIRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 996,88K
$ 996,88K$ 996,88K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 996,88K
$ 996,88K$ 996,88K
Исторический максимум:
$ 0,01226974
$ 0,01226974$ 0,01226974
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00099688
$ 0,00099688$ 0,00099688

Токеномика FARTGIRL (FARTGIRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FARTGIRL (FARTGIRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FARTGIRL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FARTGIRL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARTGIRL, изучите текущую цену FARTGIRL!

Прогноз цены FARTGIRL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.