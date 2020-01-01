Токеномика FARTGIRL (FARTGIRL) Откройте для себя ключевую информацию о FARTGIRL (FARTGIRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FARTGIRL (FARTGIRL) FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit. Официальный сайт: https://fartgirlcto.com/ Купить FARTGIRL сейчас!

Токеномика и анализ цен FARTGIRL (FARTGIRL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FARTGIRL (FARTGIRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 996,88K $ 996,88K $ 996,88K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 996,88K $ 996,88K $ 996,88K Исторический максимум: $ 0,01226974 $ 0,01226974 $ 0,01226974 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00099688 $ 0,00099688 $ 0,00099688 Узнайте больше о цене FARTGIRL (FARTGIRL)

Токеномика FARTGIRL (FARTGIRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FARTGIRL (FARTGIRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FARTGIRL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FARTGIRL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARTGIRL, изучите текущую цену FARTGIRL!

Прогноз цены FARTGIRL Хотите узнать, куда может двигаться FARTGIRL? Наша страница прогноза цены FARTGIRL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FARTGIRL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!