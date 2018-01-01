Токеномика Fame MMA (FAME) Откройте для себя ключевую информацию о Fame MMA (FAME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fame MMA (FAME) FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe. Официальный сайт: https://famemma.io/en Купить FAME сейчас!

Токеномика и анализ цен Fame MMA (FAME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fame MMA (FAME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 70,39K $ 70,39K $ 70,39K Общее предложение: $ 6,50B $ 6,50B $ 6,50B Оборотное предложение: $ 6,50B $ 6,50B $ 6,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,39K $ 70,39K $ 70,39K Исторический максимум: $ 0,550455 $ 0,550455 $ 0,550455 Исторический минимум: $ 0,00001002 $ 0,00001002 $ 0,00001002 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Fame MMA (FAME)

Токеномика Fame MMA (FAME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fame MMA (FAME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAME, изучите текущую цену FAME!

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