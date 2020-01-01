Токеномика EZ1 TOKEN (EZ) Откройте для себя ключевую информацию о EZ1 TOKEN (EZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен EZ1 TOKEN (EZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EZ1 TOKEN (EZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Общее предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Оборотное предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Исторический максимум: $ 0,00531486 $ 0,00531486 $ 0,00531486 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00122846 $ 0,00122846 $ 0,00122846 Узнайте больше о цене EZ1 TOKEN (EZ)

Токеномика EZ1 TOKEN (EZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EZ1 TOKEN (EZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EZ, изучите текущую цену EZ!

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