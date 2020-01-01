Токеномика EXMO Coin (EXM) Откройте для себя ключевую информацию о EXMO Coin (EXM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EXMO Coin (EXM) EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. Официальный сайт: http://exmo-coin.exmo.com Купить EXM сейчас!

Токеномика и анализ цен EXMO Coin (EXM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EXMO Coin (EXM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 553.08K $ 553.08K $ 553.08K Общее предложение: $ 468.00M $ 468.00M $ 468.00M Оборотное предложение: $ 68.00M $ 68.00M $ 68.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Исторический максимум: $ 0.101696 $ 0.101696 $ 0.101696 Исторический минимум: $ 0.00151815 $ 0.00151815 $ 0.00151815 Текущая цена: $ 0.00813331 $ 0.00813331 $ 0.00813331 Узнайте больше о цене EXMO Coin (EXM)

Токеномика EXMO Coin (EXM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EXMO Coin (EXM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EXM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EXM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXM, изучите текущую цену EXM!

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