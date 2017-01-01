Токеномика ExchangeCoin (EXCC) Откройте для себя ключевую информацию о ExchangeCoin (EXCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ExchangeCoin (EXCC) TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins. Официальный сайт: https://excc.co Whitepaper: https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf Купить EXCC сейчас!

Токеномика и анализ цен ExchangeCoin (EXCC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ExchangeCoin (EXCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 689,86K $ 689,86K $ 689,86K Общее предложение: $ 32,00M $ 32,00M $ 32,00M Оборотное предложение: $ 30,47M $ 30,47M $ 30,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 724,42K $ 724,42K $ 724,42K Исторический максимум: $ 0,259997 $ 0,259997 $ 0,259997 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,02263811 $ 0,02263811 $ 0,02263811 Узнайте больше о цене ExchangeCoin (EXCC)

Токеномика ExchangeCoin (EXCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ExchangeCoin (EXCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EXCC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EXCC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXCC, изучите текущую цену EXCC!

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