Токеномика ExchangeCoin (EXCC)

Токеномика ExchangeCoin (EXCC)

Откройте для себя ключевую информацию о ExchangeCoin (EXCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ExchangeCoin (EXCC)

TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.

Официальный сайт:
https://excc.co
Whitepaper:
https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf

Токеномика и анализ цен ExchangeCoin (EXCC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ExchangeCoin (EXCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 689,86K
$ 689,86K$ 689,86K
Общее предложение:
$ 32,00M
$ 32,00M$ 32,00M
Оборотное предложение:
$ 30,47M
$ 30,47M$ 30,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 724,42K
$ 724,42K$ 724,42K
Исторический максимум:
$ 0,259997
$ 0,259997$ 0,259997
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,02263811
$ 0,02263811$ 0,02263811

Токеномика ExchangeCoin (EXCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ExchangeCoin (EXCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EXCC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EXCC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXCC, изучите текущую цену EXCC!

Прогноз цены EXCC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.