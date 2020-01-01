Токеномика EurocoinToken (ECTE) Откройте для себя ключевую информацию о EurocoinToken (ECTE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EurocoinToken (ECTE) The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets. Официальный сайт: https://eurocoinpay.io/ Whitepaper: https://eurocoinpay.io/storage/downloadable/white-paper-ect-en.pdf Купить ECTE сейчас!

Токеномика и анализ цен EurocoinToken (ECTE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EurocoinToken (ECTE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 352,80K $ 352,80K $ 352,80K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 5,44M $ 5,44M $ 5,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,49M $ 6,49M $ 6,49M Исторический максимум: $ 1,026 $ 1,026 $ 1,026 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,06487 $ 0,06487 $ 0,06487 Узнайте больше о цене EurocoinToken (ECTE)

Токеномика EurocoinToken (ECTE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EurocoinToken (ECTE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ECTE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ECTE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ECTE, изучите текущую цену ECTE!

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