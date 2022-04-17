Токеномика Etica (ETI) Откройте для себя ключевую информацию о Etica (ETI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Etica (ETI) What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol Официальный сайт: https://www.eticaprotocol.org/ Whitepaper: https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper Купить ETI сейчас!

Токеномика и анализ цен Etica (ETI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Etica (ETI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 120,90K $ 120,90K $ 120,90K Общее предложение: $ 5,60M $ 5,60M $ 5,60M Оборотное предложение: $ 5,60M $ 5,60M $ 5,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,91K $ 120,91K $ 120,91K Исторический максимум: $ 2,8 $ 2,8 $ 2,8 Исторический минимум: $ 0,00899131 $ 0,00899131 $ 0,00899131 Текущая цена: $ 0,02160522 $ 0,02160522 $ 0,02160522 Узнайте больше о цене Etica (ETI)

Токеномика Etica (ETI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Etica (ETI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETI, изучите текущую цену ETI!

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